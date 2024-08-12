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  • У Павлограді випадково віднайшли цеглину з українським Тризубом, якій понад 100 років (ФОТО)

У Павлограді випадково віднайшли цеглину з українським Тризубом, якій понад 100 років (ФОТО)

Сьогодні 10:37
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Цеглину знайшли випадково.
Новости Днепра про У Павлограді випадково віднайшли цеглину з українським Тризубом, якій понад 100 років (ФОТО)

 

У Павлограді на Дніпропетровщині під час розбору ґанку старовинного будинку знайшли старовинну цеглу з українським тризубцем. Про це розповів Андрій Неволін у Facebook.

За його словами, унікальну цеглину випадково знайшли на будівництві біля ТЦ “КУБ” (район перехрестя вул. Світлична, Центральна).

Цій цеглині понад 100 років…Знайдена у Павлограді при розборці ґанку біля будинку 19 сторіччя! Історія – гарна річ, – йдеться у дописі.

Зауважимо, що появі сучасного українського герба передував тризубець, який використовувався ще за часів Київської Русі Рюриковичами. Тоді цей символ викарбовували на монетах, цеглинах Десятинної церкви та ще на 2 тисячах різних предметів.

Відродження тризубця, як символу української державності відбулося в 1917, коли Дмитро Антонович запропонував, як герб України Тризуб, який в грудні цього ж року офіційно став державним символом і знову з’явився на українських грошах.

Як великий та малий герб Тризуб офіційно затвердили в 1918 році.

Тож ймовірно цегла з Тризубом біля павлоградського будинку з’явилася саме в ті часи. 

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Новости Днепра про У Павлограді випадково віднайшли цеглину з українським Тризубом, якій понад 100 років (ФОТО)Українська

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