У Павлограді сьогодні буде гучно: що сталося

Сьогодні, 3 січня, мешканці Павлограда можуть чути гучні звуки.

Але приводів для паніки немає.

Як повідомили на ФБ-сторінці “Павлоград офіційний”, це пов’язано з проведенням промислових робіт.

Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 10:40 проводяться промислові роботи, – йдеться в повідомленні.

Але, будь ласка, на ігноруйте повітряну тривогу!

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