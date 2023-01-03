У Павлограді сьогодні буде гучно: що сталося

Але приводів для паніки немає.
Як повідомили на ФБ-сторінці “Павлоград офіційний”, це пов’язано з проведенням промислових робіт.
Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 10:40 проводяться промислові роботи, – йдеться в повідомленні.
Але, будь ласка, на ігноруйте повітряну тривогу!
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