У Павлограді молодик вбив 47-річного чоловіка газовим ключем

У неділю, 2 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Г. Шияна виявлено тіло 47-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місце прибули правоохоронці. Вони з’ясували, що напередодні між загиблим та затриманим під час телефонної розмови виникла сварка. Пізніше під час зустрічі підозрюваний вдарив знайомого газовим ключем. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Особу зловмисника встановили – ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Його затримали.

3 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на час досудового слідства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажир стріляв у таксиста: коментар поліції.

Читайте також:

Українська

Автор: