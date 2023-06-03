У Павлограді Hyundai збив молоду жінку з дитячим візком: у немовляти струс головного мозку

Дитину доставили до лікарні у Дніпрі.

У п’ятницю, 2 червня, у Павлограді 33-річний водій Hyundai Elantra збив 20-річну жінку з дитячим візком.

Попередньо відомо, що жінка рухалась у попутному напрямку по правому краю проїжджої частини.

Про це повідомляє “Інформатор”.

У дівчинки 2023 року народження діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м’яких тканин голови. Її доставили до лікарні у Дніпрі.

В якому стані мама – невідомо.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

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