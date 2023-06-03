Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Павлограді Hyundai збив молоду жінку з дитячим візком: у немовляти струс головного мозку

У Павлограді Hyundai збив молоду жінку з дитячим візком: у немовляти струс головного мозку

Сьогодні 19:08
просмотров

Дитину доставили до лікарні у Дніпрі.
Новости Днепра про У Павлограді Hyundai збив молоду жінку з дитячим візком: у немовляти струс головного мозку

Фото ілюстративне.

У п’ятницю, 2 червня, у Павлограді 33-річний водій Hyundai Elantra збив 20-річну жінку з дитячим візком.

Попередньо відомо, що жінка рухалась у попутному напрямку по правому краю проїжджої частини.

Про це повідомляє “Інформатор”.

У дівчинки 2023 року народження діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м’яких тканин голови. Її доставили до лікарні у Дніпрі.

В якому стані мама – невідомо.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Читайте також:

Новости Днепра про У Павлограді Hyundai збив молоду жінку з дитячим візком: у немовляти струс головного мозкуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Трійця та День Конституції: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні у червні-2023
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Трійця та День Конституції: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні у червні-2023

    У першому місяці літа буде кілька важливих дат: Трійця, День…

    У Дніпрі в хостелі виявили гранату
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:24
    У Дніпрі в хостелі виявили гранату

    Сталося це вчора, 2 червня, у хостелі на вулиці Святослава…

    На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвісти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:44
    На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвісти

    Криворізькі правоохоронці розшукують безвісно зниклого 15-річного Данила Пластуна.

    У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:56
    У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного

    У п'ятницю, 2 червня, на вулиці Князя Володимира Великого виявили…

    Наверх