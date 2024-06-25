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У Павлограді хоронять 9-річну Валерію, яку вбили в Німеччині

Сьогодні 12:04
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У Павлограді попрощалися з дівчинкою, яку вбили в Німеччині.

Новости Днепра про У Павлограді хоронять 9-річну Валерію, яку вбили в Німеччині

У Павлограді на Дніпропетровщині прощаються із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією Гудзенко, пише Суспільне. На прохання батька дитину поховають у рідному місті. Раніше чоловіка відпустили з військової служби, аби він міг забрати тіло дівчинки. 

Попрощатися з Валерією прийшли понад сотня людей: родичі, вчителі, сусіди та батьки однокласників дівчини.

Нагадаємо, 3 червня дитина зникла в місті Дебельн. За тиждень, 11 червня її тіло виявили в лісі за 4 кілометри від дому.

Новости Днепра про У Павлограді хоронять 9-річну Валерію, яку вбили в Німеччині

Дівчинка зникла по дорозі до школи, але вчителі не відразу забили на сполох через відсутність учениці, тому мама про пропажу доньки дізналася лише ввечері. Дитину шукали понад тиждень, але на жаль, 11 червня у лісі поблизу дому виявили тіло Валерії. У поліції підозрюють, що це було вбивство. 

У Чехії затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки з Дніпропетровщини. Це 36-річний житель Молдови, який мав стосунки з матір’ю вбитої Валерії.

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Новости Днепра про У Павлограді хоронять 9-річну Валерію, яку вбили в НімеччиніУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді хоронять 9-річну Валерію, яку вбили в НімеччиніРусский

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