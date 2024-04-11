У Павлограді хлопчик смертельно отруївся полуницею

6-річному хлопчику стало зле, після того, як він з’їв полуницю. З Павлограда, де дитина живе разом з батьками, малого привезли до лікарні Дніпра, повідомляє “Інформатор”.
Як йдеться у повідомленні ЗМІ, 9 квітня хлопчик поласував полуницею, але вже увечері того ж дня, йому стало зле. У дитини болів живіт, почалася діарея, підвищилася температура, а на тілі з’явився висип.
Батьки наступного дня звернулися за медичною допомогою. Спочатку хлопчика привезли до лікарні в Павлограді, а коли його стан погіршився – ушпиталили до медзакладу в Дніпрі.
З кожною годиною стан малого погіршувався. Розвинулася поліорганна недостатність, через що тіло дитини було в стані шоку. На жаль, попри усі зусилля лікарів, 11 квітня хлопчик помер.
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