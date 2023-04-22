У Павлограді дніпряни намагалися продати автівки, які з-за кордону передали для ЗСУ

Поки одні громадяни ладні віддати останнє, аби допомогти ЗСУ та наблизити тим сами нашу перемогу, інші - думають, як нажитися на війні. Так, у Павлограді двоє мешканців Дніпра намагалися продати автомобілі, які були передані іноземними благодійниками у якості гуманітарної допомоги для потреб українських захисників.

Дніпрян затримали на місці злочину. Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Іномарки Land Rover та Mitsubishi Shogun з-за кордону передали як гуманітарну допомогу для потреб військових в боротьбі з окупантами. Натомість зловмисники через сайт продажу автомобілів знайшли потенційного покупця та за 9 200 доларів продали пікапи.

“21 квітня слідчі Павлоградського районного відділу поліції затримали двох фігурантів віком 32 та 26 років. Транспортні засоби та грошові кошти вилучені як речові докази. Зловмисників доставили до Павлоградського районного відділу поліції”, – повідомляє пресслужба.

Найближчим часом зловмисникам буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

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