У Павлограді чоловік всадив ножа в сина подруги

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Дніпропетровській області.
Як виявилось, 24-річний хлопець прийшов відвідати свою матір. У неї в квартирі гостював її 55-річний знайомий. Між чоловіками спалахнула сварка.
У ході з’ясування стосунків чоловік схопив ножа і встромив його в груди сина господарки квартири. Потерпілий вижив. Його доправили до лікарні.
Нападника затримали поліцейські. Йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
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