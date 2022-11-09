У Павлограді чоловік всадив ножа в сина подруги

У Павлограді місцевий житель мало не вбив сина своєї подруги, перебуваючи у неї в гостях.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як виявилось, 24-річний хлопець прийшов відвідати свою матір. У неї в квартирі гостював її 55-річний знайомий. Між чоловіками спалахнула сварка.

У ході з’ясування стосунків чоловік схопив ножа і встромив його в груди сина господарки квартири. Потерпілий вижив. Його доправили до лікарні.

Нападника затримали поліцейські. Йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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