У Павлограді чоловік ледве не вбив співмешканку: побив та вдарив ножем у груди

Як з’ясували правоохоронці, між співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку та вдарив її ножем у груди. Після злочину він втік із квартири.
Потерпілу з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.
Наступного дня нападника затримали в квартирі у родичів, де він переховувався від правоохоронців. Зазначається, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.
Триває слідство.
Читайте також:
Автор:
Заряджайте все!
У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині, вандали поглумилися над могилами воїнів.
Будь ласка, будьте обережні за кермом!
У Дніпрі затримали злодія.