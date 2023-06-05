У Павлограді чоловік ледве не вбив співмешканку: побив та вдарив ножем у груди

3 червня у Павлограді у квартирі багатоповерхівки на вулиці Харківській 34-річний чоловік ледве не вбив свою 29-річну співмешканку.

Як з’ясували правоохоронці, між співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку та вдарив її ножем у груди. Після злочину він втік із квартири.

Потерпілу з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Наступного дня нападника затримали в квартирі у родичів, де він переховувався від правоохоронців. Зазначається, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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