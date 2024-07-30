У парку Глоби в Дніпрі неочікувано розквітла овочева культура

У Департаменті парків та рекреацій поділилися хорошою новиною. На одній із алей парку Глоби успішно виросли кабачки.
І знов отримуємо неочікувані подарунки від природи. Ми від них не відмовляємось, а робимо усе, аби ця овочева культура виглядала органічно та охайно на клумбі парку Глоби, – повідомили працівники парку.
Головне, щоб клумби з городиною не обнесли раніше потрібного.
Нагадаємо, минулого року в парку Глоби вже вирощували гарбузи.
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