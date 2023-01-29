У парках Дніпра заборонили спускатися на санчатах або лижах

У дніпровських парках нагадали про заборону катання на снігу.

Як зазначили в профільному департаменті міськради, у парках Дніпра заборонено кататися на санчатах чи лижах. Сьогодні випав сніг, тому комунальники розвісили на деревах попереджувальні таблички.

Маємо попередити. Схили наших парків для спуску на санчатах, ковзанах, лижах, тюбаг та льодянках не пристосовані. Для нагадування ми додатково встановили відповідні вказівники. Будь ласка, не ігноруйте їх, це питання вашої безпеки та здоров’я ваших дітей, – зазначили там.

Нагадаємо, минулого року в січні в парку “Зелений гай” сталася трагедія. Відвідувач разом з донькою вирішив покататися на санчатах зі схилу, але не розрахував траєкторію та врізався в електроопору. Чоловік отримав травму голови і помер від отриманих поранень, а дитину з травмою живота госпіталізували до лікарні.

Тому краще не ризикувати.

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