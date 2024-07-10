У парках Дніпра шукали вибухівку

“Замінували” школи, парки та ТЦ у Дніпрі.
Вчора, 9 липня, на електронну пошту колл-центру СБУ надійшло 1 повідомлення про замінування торгових центрів, шкіл та парків нашого міста.
Про це йдеться на сайті міськради Дніпра.
Співробітники поліції провели зовнішнє обстеження 203 приміщень. Жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась.
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