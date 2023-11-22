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У парках Дніпра діють важливі заборони

Сьогодні 11:26
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У Дніпрі нагадали про важливі заборони.

Новости Днепра про У парках Дніпра діють важливі заборони

У парках Дніпра заборонили кататися на санчатах. Позаяк у місті випав сніг, яким замело зелені зони, на деревах вивісили попереджувальні таблички. 

КП Міська інфраструктура нагадує, що кататися зі схилів на санчатах або льодянках небезпечно. Попередження в першу чергу стосується парків: Зелений Гай, парк Шевченко, парк Глоби. Саме в цих зелених зонах багато схилів, які з настанням зими перетворюються в атракціони для екстремалів. 

Адміністрація парку не є відповідальною за здоров’я та життя відвідувачів Чекаємо усіх дніпрян на прогулянку та піклуємось про ваш безпечний відпочинок, – йдеться у повідомленні. 
Нагадаємо, два роки тому в парку Зелений гай сталася трагедія. Катаючись на санках разом з дитиною загинув чоловік. Не розрахувавши траєкторію поїздки, він влетів на швидкості в електроопору та смертельно травмувався. Відвідувач отримав травму голови і помер від отриманих поранень, а його доньку, разом з якою чоловік катався на санчатах, з травмою живота госпіталізували до лікарні.
 

Новости Днепра про У парках Дніпра діють важливі заборони

Новости Днепра про У парках Дніпра діють важливі заборони

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Новости Днепра про У парках Дніпра діють важливі заборониУкраїнська

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