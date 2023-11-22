У парках Дніпра діють важливі заборони

У парках Дніпра заборонили кататися на санчатах. Позаяк у місті випав сніг, яким замело зелені зони, на деревах вивісили попереджувальні таблички.
КП Міська інфраструктура нагадує, що кататися зі схилів на санчатах або льодянках небезпечно. Попередження в першу чергу стосується парків: Зелений Гай, парк Шевченко, парк Глоби. Саме в цих зелених зонах багато схилів, які з настанням зими перетворюються в атракціони для екстремалів.
Адміністрація парку не є відповідальною за здоров’я та життя відвідувачів Чекаємо усіх дніпрян на прогулянку та піклуємось про ваш безпечний відпочинок, – йдеться у повідомленні.
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