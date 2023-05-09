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  • У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

Сьогодні 14:24
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У Дніпрі можна придбати презервативи, випущені понад 40 років тому, на початку 1980-х років. Продають їх на дошках оголошень, а коштує раритетний гумовий виріб дорожче, ніж сучасний.
Новости Днепра про У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

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Пакували його в папір, на якому штампом ставили дату та місце виготовлення. Продавали в аптеках. Коштував презерватив від 2 до 10 копійок.

Новости Днепра про У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

Те, що в такій обгортці виріб може пошкодитись ніхто не думав. Використовували його не лише за призначенням, а й туристи  та рибалки – у них можна було тримати сірники чи носити воду.

Новости Днепра про У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

Коштували вони дешевше, ніж повітряні кулі, тож підлітки набирали в них воду та скидали такі «бомбочки» з балкона чи даху будинку вниз.

Новости Днепра про У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

Нині за раритет просять набагато дорожче. Так, 2 штуки можна придбати за 600 грн. Як зазначає сам автор оголошення, він продає «антикваріат для колекціонерів».

Новости Днепра про У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

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Новости Днепра про У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)Українська Новости Днепра про У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)Русский

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