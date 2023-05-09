У папері та зі штампом: як виглядали презервативи, які продавали у Дніпрі 40 років тому (ФОТО)

Пакували його в папір, на якому штампом ставили дату та місце виготовлення. Продавали в аптеках. Коштував презерватив від 2 до 10 копійок.
Те, що в такій обгортці виріб може пошкодитись ніхто не думав. Використовували його не лише за призначенням, а й туристи та рибалки – у них можна було тримати сірники чи носити воду.
Коштували вони дешевше, ніж повітряні кулі, тож підлітки набирали в них воду та скидали такі «бомбочки» з балкона чи даху будинку вниз.
Нині за раритет просять набагато дорожче. Так, 2 штуки можна придбати за 600 грн. Як зазначає сам автор оголошення, він продає «антикваріат для колекціонерів».
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