Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У п’яти метрах від берега: у Дніпрі на Перемозі діти катаються на тонкому льоду

У п’яти метрах від берега: у Дніпрі на Перемозі діти катаються на тонкому льоду

Сьогодні 16:29
просмотров

У Дніпрі діти та дорослі відкрили сезон небезпечних ігор.

Так, сьогодні ми писали, що вже діти катаються на льоду біля коси на Перемозі.

Пізніше групу дітей помітили знову ж таки на ж/м Перемога. На цей раз вони гралися на тонкому льоду на озері, що біля церкви у кінці проспекту Героїв.

Новости Днепра про У п'яти метрах від берега: у Дніпрі на Перемозі діти катаються на тонкому льоду

Будь ласка, будьте обережні, адже ще не було дуже сильних морозів, вода замерзла тільки на поверхні, тому є великий ризик провалитися під лід.

А краще взагалі відмовитися від подібних розваг.

Читайте також:

Новости Днепра про У п'яти метрах від берега: у Дніпрі на Перемозі діти катаються на тонкому льодуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі жінка померла у кареті швидкої: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:36
    У Дніпрі жінка померла у кареті швидкої: що сталося

    Сьогодні, 7 грудня, у Дніпрі на вулиці Миколи Гнатюка сталася…

    Виготовлена в 2017: у Дніпрі продають шоколадку McDonald’s з минулого життя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:24
    Виготовлена в 2017: у Дніпрі продають шоколадку McDonald’s з минулого життя

    У Дніпрі продають шоколадку з минулого життя.

    У супермаркеті Дніпра чоловік чіплявся до 10-річного хлопчика та кликав з собою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:22
    У супермаркеті Дніпра чоловік чіплявся до 10-річного хлопчика та кликав з собою

    У Дніпрі затримали чоловіка, який чіплявся до дитини.

    На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:46
    На Дніпропетровщині чоловік перекинувся на поцупленому авто, а потім вкрав ще одне 

    На Дніпропетровщині горе-крадій спочатку потрапив в ДТП на вкраденому авто,…

    Наверх