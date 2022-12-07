У п’яти метрах від берега: у Дніпрі на Перемозі діти катаються на тонкому льоду

У Дніпрі діти та дорослі відкрили сезон небезпечних ігор.

Так, сьогодні ми писали, що вже діти катаються на льоду біля коси на Перемозі.

Пізніше групу дітей помітили знову ж таки на ж/м Перемога. На цей раз вони гралися на тонкому льоду на озері, що біля церкви у кінці проспекту Героїв.

Будь ласка, будьте обережні, адже ще не було дуже сильних морозів, вода замерзла тільки на поверхні, тому є великий ризик провалитися під лід.

А краще взагалі відмовитися від подібних розваг.

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