“Чорна” п’ятниця”: завтра у Дніпрі десятки вулиць залишаться без світла (АДРЕСИ)
“Чорна” п’ятниця”: завтра у Дніпрі десятки вулиць залишаться без світла (АДРЕСИ)
Сьогодні 19:45
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У п'ятницю, 4 листопада, у Дніпрі очікується масштабне відключення електроенергії. Причиною цього стануть профілактичні роботи, які будуть проводити для підтримки енергомережі та підвищення надійності енергопостачання.
Про це повідомляє прес-служба АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”.
Орієнтовний час профілактичних робіт – з 8:00 до 17:00.
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