“Чорна” п’ятниця”: завтра у Дніпрі десятки вулиць залишаться без світла (АДРЕСИ)

У п'ятницю, 4 листопада, у Дніпрі очікується масштабне відключення електроенергії. Причиною цього стануть профілактичні роботи, які будуть проводити для підтримки енергомережі та підвищення надійності енергопостачання.

Про це повідомляє прес-служба АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

Орієнтовний час профілактичних робіт – з 8:00 до 17:00.

За якими адресами буде відсутнє енергопостачання:

вул. 8 березня,

вул. Білгородська,

вул. Брестська,

вул. Бузкова,

вул. Гродненська,

вул. Довгалівська,

вул. Житомирська,

вул. Залимана,

вул. Інгулецька,

вул. Каспійська,

вул. Каховська,

вул. Ковельська,

вул. Конотопська,

вул. Курська,

вул. Лесі Українки,

вул. Межова,

вул. Нестерова,

вул. Новгородська,

вул. Новопавлівська,

вул. Орловська,

вул. Павла Богуша,

вул. Перемоги,

вул. Переяславська,

вул. Першотравнева,

вул. Підгірна,

вул. Полоцька,

вул. Рижикова,

вул. Свято-Андріївська,

вул. Тіниста,

вул. Томаківська,

вул. Тюменська,

вул. Врожайна,

вул. Фастівська,

вул. Цимлянська,

вул. Чернігівська,

вул. Чорноморська,

пров. Східний,

пров. Зелений,

пров. Юрієвський.

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