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  • “Чорна” п’ятниця”: завтра у Дніпрі десятки вулиць залишаться без світла (АДРЕСИ)

“Чорна” п’ятниця”: завтра у Дніпрі десятки вулиць залишаться без світла (АДРЕСИ)

Сьогодні 19:45
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У п'ятницю, 4 листопада, у Дніпрі очікується масштабне відключення електроенергії. Причиною цього стануть профілактичні роботи, які будуть проводити для підтримки енергомережі та підвищення надійності енергопостачання.

Новости Днепра про

Про це повідомляє прес-служба АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

Орієнтовний час профілактичних робіт – з 8:00 до 17:00.

За якими адресами буде відсутнє енергопостачання:

  • вул. 8 березня,
  • вул. Білгородська,
  • вул. Брестська,
  • вул. Бузкова,
  • вул. Гродненська,
  • вул. Довгалівська,
  • вул. Житомирська,
  • вул. Залимана,
  • вул. Інгулецька,
  • вул. Каспійська,
  • вул. Каховська,
  • вул. Ковельська,
  • вул. Конотопська,
  • вул. Курська,
  • вул. Лесі Українки,
  • вул. Межова,
  • вул. Нестерова,
  • вул. Новгородська,
  • вул. Новопавлівська,
  • вул. Орловська,
  • вул. Павла Богуша,
  • вул. Перемоги,
  • вул. Переяславська,
  • вул. Першотравнева,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Полоцька,
  • вул. Рижикова,
  • вул. Свято-Андріївська,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Томаківська,
  • вул. Тюменська,
  • вул. Врожайна,
  • вул. Фастівська,
  • вул. Цимлянська,
  • вул. Чернігівська,
  • вул. Чорноморська,
  • пров. Східний,
  • пров. Зелений,
  • пров. Юрієвський.

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