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У Новомосковську жінка торгувала гранатами

Сьогодні 14:59
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За фігуранткою поліцейські стежили протягом місяця.

Новости Днепра про У Новомосковську жінка торгувала гранатами

25 квітня поліцейські затримали 31-річну жінку під час продажу боєприпасів.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

З місця події та під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисниці поліцейські вилучили 9 гранат та 5 запалів різного типу. Речові докази направили на експертизу. Зазначається, що поліцейські стежили за фігуранткою протягом місяця.

Новости Днепра про У Новомосковську жінка торгувала гранатами

Новости Днепра про У Новомосковську жінка торгувала гранатами

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Тепер “продавчиня” проведе за ґратами від трьох до семи років.

Слідство триває.

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