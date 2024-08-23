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У Новомосковську жінка отримала опіки через займання трави

Сьогодні 10:49
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У місті Новомосковськ на пожежі постраждала жінка.

Новости Днепра про У Новомосковську жінка отримала опіки через займання трави

Подія трапилася на вулиці Гетьманській. Там горіла трава на площі 0,5 га. Жінка, 1962 року народження, отримала опіки рук і ніг. Її госпіталізували до лкарні.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

У Новомосковському районі поблизу села Чернеччина горіла підстилка хвойного лісу на площі 1 га. Пожежу загасили вогнеборці.

Загалом протягом минулої доби, 22 серпня, вогнеборці ліквідували 95 пожеж у природних екосистемах. Загальна площа займань – 72 га.

У ДСНС вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не палити суху траву.

“Вкотре закликаємо громадян бути свідомими та дбати про правила пожежної безпеки на відкритих територіях! Недбале та легковажне відношення до протипожежних заходів може спровокувати значні матеріальні збитки, нанести шкоду вашому життю і здоров’ю та навколишньому середовищу”, – повідомили в ДСНС.

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