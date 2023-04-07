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У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік

Сьогодні 07:15
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У Новомосковську загорівся приватний будинок, під час пожежі загинула жінка і постраждав чоловік.

Новости Днепра про У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік

6 квітня на вулиці 8-го Березня у житловому будинку сталася пожежа. Полум’я охопило всю оселю. Рятувальники приступили до ліквідації займання та пошуку людей.

Всередині будинку вони знайшли тіло 68-річної жінки. Також внаслідок пожежі постраждав 47-річний чоловік, його госпіталізували з попереднім діагнозом «опіки верхніх кінцівок, закрита черепно-мозкова травма».

Пожежу приборкали за 40 хвилин, вогонь пошкодив дах, перекриття будинку та майно на загальній площі 100 кв. м.

Новости Днепра про У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік

Новости Днепра про У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік

Новости Днепра про У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік

Новости Днепра про У Новомосковську згорів будинок: загинула жінка та постраждав чоловік

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