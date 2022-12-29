У Новомосковську ялинка сяяла кольорами прапора країни-окупанта

Цього року новорічна красуня засяяла кольорами прапора держави-агресора. Проте цю ситуацію швидко виправили.
Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік прокоментував, чому ялинку прикрасили саме так.
Він зауважив, що Новомосковськ є патріотичним містом і ніколи не підтримувало країну – агресора, а кольри на ялинці – це лише прикре непорозуміння.
Тепер ялинка у Новомосковську сяє патріотичними кольорами.
Читайте також:
Автор:
Ще одну громаду Дніпропетровської області внесли до списку постраждалих від…
У середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку…
На вулиці Генерала Волівача у Дніпрі сталася пожежа на території…
Російські загарбники та найманці масово залишають місця несення служби на…