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У Новомосковську ялинка сяяла кольорами прапора країни-окупанта

Сьогодні 07:15
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У Новомосковську вже стало доброю традицією за тиждень до святкування Нового року проводити у місті офіційне відкриття Новорічно-різдвяної ялинки.

Новости Днепра про У Новомосковську ялинка сяяла кольорами прапора країни-окупанта

Цього року новорічна красуня засяяла кольорами прапора держави-агресора. Проте цю ситуацію швидко виправили. 

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік прокоментував, чому ялинку прикрасили саме так.

Він зауважив, що Новомосковськ є патріотичним містом і ніколи не підтримувало країну – агресора, а кольри на ялинці – це лише прикре непорозуміння.

Тепер ялинка у Новомосковську сяє патріотичними кольорами.

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