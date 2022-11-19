У Новомосковську визначились з тим, чи будуть в цьому році ставити ялинку

У Новомосковську на Дніпропетровщині визначились з тим, чи будуть ставити ялинку.
Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Резнік.
Декілька днів в телеграмі мера проводили голосування, яке допомогло вирішили чи потрібна містянам святкова ялинка. Більшість висловилась проти такої ініціативи.
За результатами опитування на моєму телеграм-каналі, більшість висловились за те, що цього року встановлення святкової ялинки є недоречним. Схожу позицію висловлювали і в обговореннях у Facebook. Я поділяю цю думку, – зазначив він.
За його словами, у місті намагаються знайти інший спосіб, щоб привітати дітей.
Таким чином, поки що єдине велике місто Дніпропетровщини, де з’явиться святкова ялинка – Павлоград. У Дніпрі та Кривому Розі центральної ялинки не буде.
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