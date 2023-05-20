У Новомосковську вдруге затримали фаната “вагнерівців”

Чоловік вже отримував підозру за антиукраїнську пропаганду, але не покаявся та потрапив до рук СБУ вдруге.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними силовиків, мешканець Новомосковська активно героїзував бойовиків, які наразі воюють проти українців. У своїх соцмережах він публікував основні меседжі роспропаганди. Найбільше він захоплювався найманцями “Вагнера” та “кадирівцями”, і чекав приходу руського миру на територію нашої області. Публікації супроводжувались особистими коментарями, де він глорифікував дії путінського режиму.

Ба більше, йому вже оголошували про підозру за антиукраїнську пропаганду, але він не розкаявся, і вдруге потрапив у поле зору СБУ, поширюючи ворожі меседжі, тому тепер правоохоронці вирішують питання про обрання для затриманого запобіжного заходу.

Враховуючи системність та відсутність каяття за вчинені дії, співробітники СБУ ініціювали питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі зловмиснику судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – йдеться у повідомленні.

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