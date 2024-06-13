У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар - Днепр Инфо
У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар
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Сегодня 18:41

У Новомосковську на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар.

Новости Днепра про У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар

У Новомосковську, за уточненою інформацією, шестеро постраждалих. Серед них двоє – діти. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Також через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили. 

Новости Днепра про У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар

Новости Днепра про У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар

По Нікопольщині агресор бив дронами-камікадзе. Поцілив по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Люди на щастя цілі. Понівечена адмінбудівля, підприємство, кафе й будівля, що не експлуатувалася.

Новости Днепра про У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар

Новости Днепра про У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар

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