У Новомосковську чоловік стріляв в охоронця автостоянки

У Новомосковську стріляли в охоронця автостоянки.

Поліцейські Новомосковська за вчинення хуліганських дій затримали 50-річного містянина. Під час конфлікту підозрюваний декілька разів вистрелив у бік охоронця автостоянки з пістолета типу «Флобер».

23 липня о 18:25 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Новомосковська чутно постріли.

На місце негайно виїхали правоохоронці Новомосковського районного відділу поліції та встановили, що під час сварки підозрюваний декілька разів здійснив постріли у бік 67-річного чоловіка. Потерпілого з травмою руки госпіталізували до лікарні.

Зловмисника поліцейські затримали неподалік місця скоєння злочину в порядку ст.208 КПК України.

Правоохоронці вилучили у фігуранта речові докази та направили на проведення експертизи.

24 липня слідчі за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

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