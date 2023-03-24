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  • У Новомосковську чоловік ганявся за комунальниками з сокирою: його затримали

У Новомосковську чоловік ганявся за комунальниками з сокирою: його затримали

Сьогодні 16:37
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Зловмисника знайшли.

Новости Днепра про У Новомосковську чоловік ганявся за комунальниками з сокирою: його затримали

У Новомосковську, що на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вчора ганявся за комунальниками з сокирою. 

Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровщини. 

Інцидент стався 23 березня, коли комунальники приїхали обрізати дерева поблизу однієї із багатоповерхівок. Втім, їм завадив місцевий мешканець, який вибіг із сокирою та почав погрожувати працівникам. Після цього він сокирою розтрощив лобове скло службового автомобіля та втік з місця події.

Зловмисника знайшли уже ввечері, під час поквартирного обходу та відпрацювання на місці події. Ним виявився 46-річний мешканець Новомосковська. У його помешканні вилучили сокиру, якою від розтрощив авто. 

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій чоловіку буде вручено повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 3-х років. Слідство триває.

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Новости Днепра про У Новомосковську чоловік ганявся за комунальниками з сокирою: його затрималиУкраїнська

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