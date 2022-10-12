Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Новомосковську 65-річний чоловік вбив табуреткою знайомого

Сьогодні 17:16
просмотров

У неділю, 9 жовтня, у Новомосковську 65-річний чоловік вбив свого 55-річного знайомого.

Новости Днепра про У Новомосковську 65-річний чоловік вбив табуреткою знайомого

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відомо, що чоловіки випивали. У якийсь момент між ними виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. 65-річний чоловік схопив табуретку та вдарив нею товариша по голові. Коли потерпілий впав, зловмисник продовжив його бити руками.

На жаль, від отриманих травм 55-річний чоловік помер.

10 жовтня правоохоронці затримали вбивцю. За даним фактом розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваний може провести у в’язниці до 15 років.

Читайте також:

Новости Днепра про У Новомосковську 65-річний чоловік вбив табуреткою знайомогоУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На війні з окупантами загинув 31-річний лейтенант з Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:56
    На війні з окупантами загинув 31-річний лейтенант з Дніпропетровської області

    Світла пам'ять!

    6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомога
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:34
    6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомога

    Під час обстрілу Нікополя ввечері 11 жовтня постраждала 6-річна дівчинка…

    Відомий мультиплікатор намалював наслідки ракетного удару по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:07
    Відомий мультиплікатор намалював наслідки ракетного удару по Дніпру

    Росіяни продовжують тероризувати українців.

    Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    Звільнено 5 населених пунктів: нові успіхи ЗСУ на Криворіжському напрямку

    В оперативному командуванні "Південь" підтвердили звільнення ще 5 населених пунктів…

    Наверх