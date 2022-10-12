У Новомосковську 65-річний чоловік вбив табуреткою знайомого

У неділю, 9 жовтня, у Новомосковську 65-річний чоловік вбив свого 55-річного знайомого.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Відомо, що чоловіки випивали. У якийсь момент між ними виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. 65-річний чоловік схопив табуретку та вдарив нею товариша по голові. Коли потерпілий впав, зловмисник продовжив його бити руками.

На жаль, від отриманих травм 55-річний чоловік помер.

10 жовтня правоохоронці затримали вбивцю. За даним фактом розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваний може провести у в’язниці до 15 років.

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