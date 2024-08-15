У Новомосковському районі врятували матір двох дітей, яка хотіла вкоротити собі віку в парку

26-річна жінка вирішила звести рахунки з життям. Вона намагалася повіситися в парку на дереві, але правоохоронцям вдалося її врятувати. Про це повідомила медикиня Тетяна Єсич.
Усе сталося 6 серпня близько опівночі, коли поліцейські витягли із петлі нетверезу 26-річну жінку. Вона намагалася вчинити самогубство в лісопарковій зоні Перещепинської ОТГ Новомосковського району.
На місце терміново викликали “швидку”. Фельдшер виявила відбиток петлі на шиї жінки. У пацієнтки було порушення свідомості, але вона могла дихати самостійно. З діагнозом “спроба самогубства через повішення” та алкогольне спʼяніння жінку доставили до лікарні, надавши по дорозі необхідну допомогу.
Відомо, що у жінки, яка хотіла вкоротити собі віку, двоє дітей. Що стало причиною такого жахливого вчинку буде зʼясовувати поліція.
Доля дала ще один шанс молодій жінці жити та бути поруч з своїми дітками. Нехай Господь пошле їй розуму це збагнути та цінувати життя, – пише медикиня.
Наголосимо, в Україні діє декілька гарячих ліній психологічної допомоги. Дзвінки на них безплатні, працюють вони цілодобово:
Також діють гарячі лінії психологічної підтримки й у Дніпрі. Можна звернутись за номерами:
Крім того, жителі Дніпропетровщини та переселенці з інших регіонів можуть звертатися за психосоціальною допомогою на такі телефонні гарячі лінії:
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