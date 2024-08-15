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  • У Новомосковському районі врятували матір двох дітей, яка хотіла вкоротити собі віку в парку

У Новомосковському районі врятували матір двох дітей, яка хотіла вкоротити собі віку в парку

Сьогодні 17:27
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У Дніпропетровській області молода мати намагалася вкоротити собі віку.

Новости Днепра про У Новомосковському районі врятували матір двох дітей, яка хотіла вкоротити собі віку в парку

26-річна жінка вирішила звести рахунки з життям. Вона намагалася повіситися в парку на дереві, але правоохоронцям вдалося її врятувати. Про це повідомила медикиня Тетяна Єсич.

Усе сталося 6 серпня близько опівночі, коли поліцейські витягли із петлі нетверезу 26-річну жінку. Вона намагалася вчинити самогубство в лісопарковій зоні Перещепинської ОТГ Новомосковського району.

На місце терміново викликали “швидку”. Фельдшер виявила відбиток петлі на шиї жінки. У пацієнтки було порушення свідомості, але вона могла дихати самостійно. З діагнозом “спроба самогубства через повішення” та алкогольне спʼяніння жінку доставили до лікарні, надавши по дорозі необхідну допомогу.

Відомо, що у жінки, яка хотіла вкоротити собі віку, двоє дітей. Що стало причиною такого жахливого вчинку буде зʼясовувати поліція.

Доля дала ще один шанс молодій жінці жити та бути поруч з своїми дітками. Нехай Господь пошле їй розуму це збагнути та цінувати життя, – пише медикиня.

Наголосимо, в Україні діє декілька гарячих ліній психологічної допомоги. Дзвінки на них безплатні, працюють вони цілодобово:

  • 7333 – гаряча лінія запобігання самогубствам;
  • 0 800 100 102 – гаряча лінія Національної психологічної асоціації;
  • 0 800 211 444 – лінія емоційної підтримки МОМ.
  • 0 800 332 029 – лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів.

Також діють гарячі лінії психологічної підтримки й у Дніпрі. Можна звернутись за номерами:

  • 066 061 81 50
  • 066 448 61 54
  • 093 491 68 26
  • 096 248 75 74
  • 056 767 18 41
  • 056 785 14 32
  • 056 785 73 60
  • 056 767 12 30

Крім того, жителі Дніпропетровщини та переселенці з інших регіонів можуть звертатися за психосоціальною допомогою на такі телефонні гарячі лінії:

  • 056 371 29 32 – Дніпро
  • 0569 56 05 58 – Кам’янське
  • 093 477 05 53 – Кривий Ріг
  • 093 717 71 62 – Павлоград
  • 093 519 51 33 – Нікополь
  • 056 634 20 93 – Синельникове
  • 063 282 28 39 – Новомосковськ

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Новости Днепра про У Новомосковському районі врятували матір двох дітей, яка хотіла вкоротити собі віку в паркуУкраїнська

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