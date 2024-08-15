У Новомосковському районі врятували матір двох дітей, яка хотіла вкоротити собі віку в парку

У Дніпропетровській області молода мати намагалася вкоротити собі віку.

26-річна жінка вирішила звести рахунки з життям. Вона намагалася повіситися в парку на дереві, але правоохоронцям вдалося її врятувати. Про це повідомила медикиня Тетяна Єсич.

Усе сталося 6 серпня близько опівночі, коли поліцейські витягли із петлі нетверезу 26-річну жінку. Вона намагалася вчинити самогубство в лісопарковій зоні Перещепинської ОТГ Новомосковського району.

На місце терміново викликали “швидку”. Фельдшер виявила відбиток петлі на шиї жінки. У пацієнтки було порушення свідомості, але вона могла дихати самостійно. З діагнозом “спроба самогубства через повішення” та алкогольне спʼяніння жінку доставили до лікарні, надавши по дорозі необхідну допомогу.

Відомо, що у жінки, яка хотіла вкоротити собі віку, двоє дітей. Що стало причиною такого жахливого вчинку буде зʼясовувати поліція.

Доля дала ще один шанс молодій жінці жити та бути поруч з своїми дітками. Нехай Господь пошле їй розуму це збагнути та цінувати життя, – пише медикиня.

Наголосимо, в Україні діє декілька гарячих ліній психологічної допомоги. Дзвінки на них безплатні, працюють вони цілодобово:

7333 – гаряча лінія запобігання самогубствам;

0 800 100 102 – гаряча лінія Національної психологічної асоціації;

0 800 211 444 – лінія емоційної підтримки МОМ.

0 800 332 029 – лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів.

Також діють гарячі лінії психологічної підтримки й у Дніпрі. Можна звернутись за номерами:

066 061 81 50

066 448 61 54

093 491 68 26

096 248 75 74

056 767 18 41

056 785 14 32

056 785 73 60

056 767 12 30

Крім того, жителі Дніпропетровщини та переселенці з інших регіонів можуть звертатися за психосоціальною допомогою на такі телефонні гарячі лінії:

056 371 29 32 – Дніпро

0569 56 05 58 – Кам’янське

093 477 05 53 – Кривий Ріг

093 717 71 62 – Павлоград

093 519 51 33 – Нікополь

056 634 20 93 – Синельникове

063 282 28 39 – Новомосковськ

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