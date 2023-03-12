У Новомосковському районі в згорілому будинку знайшли тіло 85-річної бабусі

На Дніпропетровщині пенсіонерка загинула під час пожежі.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровської області.

Зранку 12 березня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зарічна в селищі Орлівщина Новомосковського району.

Прибувши на виклик, вогнеборці з’ясували, що горить одноповерховий приватний будинок. Внаслідок займання знищено дах, перекриття та речі всередині помешкання.

Під час гасіння пожежі всередині будинку знайшли тіло 85-річної бабусі. Приборкували вогонь 10 рятувальників. Через годину займання вдалося повністю ліквідувати.

Нагадаємо, раніше в одному із селищ області травмувався пенсіонер, який палив сухостій. 83-річний чоловік випадково упав у вогонь та отримав серйозні опіки. Дідуся відвезли до лікарні, а пожежники загасили палаючу траву.

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