У Новомосковському районі скажена лисиця напала на собаку та кота

У Піщанці ввели карантин після того, як скажена лисиця напала на собаку та кота.
Про це повідомляє Новомосковське районне управління Держпродспоживслужби.
Відомо, що на територію житлового комплексу VILLAGGIO потрапила скажена лисиця і напала на безпритульного собаку, яким опікувалися власники одного з таунхаусів, та місцевого улюбленця – кота.
Від нанесених травм пес загинув на четвертий день, кіт знаходиться під наглядом ветеринарів районної державної лікарні ветмедицини.
Наразі чотирирічний хлопчик та ще декілька контактних з котом та собакою осіб проходять курс антирабічних щеплень.
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