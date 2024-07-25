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У Новомосковському районі скажена лисиця напала на собаку та кота

Сьогодні 21:25
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У Новомосковську ввели карантин через сказ.

Новости Днепра про У Новомосковському районі скажена лисиця напала на собаку та кота

У Піщанці ввели карантин після того, як скажена лисиця напала на собаку та кота.

Про це повідомляє Новомосковське районне управління Держпродспоживслужби.

Відомо, що на територію житлового комплексу VILLAGGIO потрапила скажена лисиця і напала на безпритульного собаку, яким опікувалися власники одного з таунхаусів, та місцевого улюбленця – кота.

Від нанесених травм пес загинув на четвертий день, кіт знаходиться під наглядом ветеринарів районної державної лікарні ветмедицини.

Наразі чотирирічний хлопчик та ще декілька контактних з котом та собакою осіб проходять курс антирабічних щеплень.

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