У Новомосковському районі скажена лисиця напала на собаку та кота

У Новомосковську ввели карантин через сказ.

У Піщанці ввели карантин після того, як скажена лисиця напала на собаку та кота.

Про це повідомляє Новомосковське районне управління Держпродспоживслужби.

Відомо, що на територію житлового комплексу VILLAGGIO потрапила скажена лисиця і напала на безпритульного собаку, яким опікувалися власники одного з таунхаусів, та місцевого улюбленця – кота.

Від нанесених травм пес загинув на четвертий день, кіт знаходиться під наглядом ветеринарів районної державної лікарні ветмедицини.

Наразі чотирирічний хлопчик та ще декілька контактних з котом та собакою осіб проходять курс антирабічних щеплень.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: