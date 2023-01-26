Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам’янського

У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам’янського

Сьогодні 18:45
просмотров

23 січня під час повномасштабної війни РФ проти України загинув захисник із Кам'янського, молодший лейтенант Дмитро Лозінський.

Новости Днепра про У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам'янського

Майбутній захисник Дмитро Лозінський народився у вересні 1983 року на території міста Кам’янське. У 2006 році він здобув освіту у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту.

Дмитро Лозінський був робітником Дніпровського металургійного комбінату, Баглійського коксохімічного заводу та Дніпровського коксохімічного заводу. 28 лютого його призвали по мобілізації і він став на захист України. Загинув Дмитро на фронті 23 січня 2023 року. У Героя залишилися батьки, дочка та сестра.

Прощання із Дмитром Лозинським відбудеться 27 січня у Кам’янському.

Читайте також:

Новости Днепра про У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам'янськогоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень

    Енергетики доклали максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після останньої атаки…

    Був на відстані 200 метрів від берега: у Дніпрі фахівці ДСНС врятували рибалку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:10
    Був на відстані 200 метрів від берега: у Дніпрі фахівці ДСНС врятували рибалку

    Сьогодні, 26 січня, у Дніпрі врятували рибалку.

    Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:31
    Внаслідок сьогоднішнього масованого удару рф по Україні загинули 11 людей, – ДСНС

    Влучання ворога були зафіксовані в 11 регіонах.

    У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:04
    У парку Глоби в Дніпрі дві жінки викрали з озера живу качку (ВІДЕО)

    Дніпряни стали свідками дивного викрадення.

    Наверх