У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам’янського

Майбутній захисник Дмитро Лозінський народився у вересні 1983 року на території міста Кам’янське. У 2006 році він здобув освіту у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту.
Дмитро Лозінський був робітником Дніпровського металургійного комбінату, Баглійського коксохімічного заводу та Дніпровського коксохімічного заводу. 28 лютого його призвали по мобілізації і він став на захист України. Загинув Дмитро на фронті 23 січня 2023 року. У Героя залишилися батьки, дочка та сестра.
Прощання із Дмитром Лозинським відбудеться 27 січня у Кам’янському.
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