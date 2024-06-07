Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Німеччині декілька днів шукають зниклу 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини

Сьогодні 10:30
просмотров

У Німеччині, землі Саксонія, шукають 9-річну Валерію, яка зникла 3 червня та досі не була знайдена.
Новости Днепра про У Німеччині декілька днів шукають зниклу 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини

Школа, в якій навчалася Валерія.

Про трагічний випадок повідомляє Bild та поліція Саксонії.

Відомо, що останній раз дівчинку бачили близько 06:50 ранку 3 червня. Тоді вона повинна була відправитися до школи автобусом. Однак у навчальному закладі не з’явилася. Про зникнення Валерії ніхто й не міг подумати, тому матір помітила це тільки о другій половині того ж дня. Місцева поліція отримала повідомлення про те, що дівчинка не повернулась додому, близько 18:30.

Новости Днепра про У Німеччині декілька днів шукають зниклу 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини

За інформацією від поліції, записи з відеокамер та опитування водіїв шкільного транспорту підтвердили, що Валерія навіть не сідала в автобус, яким повинна була поїхати до школи.

5 червня поліція Саксонії доповіла, що в середу 4 червня дитину інтенсивно шукали в районі міста Дебельн та річки Фрайбергер Мульде. Собаки-рятувальники прочісували покинуті будівлі, лісові масиви, поля та луки в районі берегів річки Мульде та на сході міста. Однак пошуки не привели правоохоронців до результату. 

Поліція не виключає, що дівчинка могла виїхати за межи Німеччини або стати жертвою злочину. 

Друг родини дівчинки розповів Радіо Свобода, що вони родом з Дніпропетровщини, переїхали до Німеччини 2022 року.

Нагадаємо, взимку ми писали, що 11-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою. Її вбивцю затримали згодом. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Німеччині декілька днів шукають зниклу 9-річну дівчинку з ДніпропетровщиниУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час сварки зі знайомою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:50
    На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час сварки зі знайомою

    Поліцейські Дніпра повідомили про підозру чоловіку, який під час сварки…

    Юніорки з Дніпропетровщини виграли чемпіонат Європи зі стрільби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:24
    Юніорки з Дніпропетровщини виграли чемпіонат Європи зі стрільби

    Дівчата з Дніпропетровщини вибороли перші місця на чемпіонаті Європи з…

    На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця
    Вчора 20:01
    На Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця

    У Дніпропетровській області розшукують злочинця.

    На Дніпропетровщині п’яний відвідувач побив адміністратора турбази
    Новини Дніпра
    Вчора 18:38
    На Дніпропетровщині п’яний відвідувач побив адміністратора турбази

    На Дніпропетровщині відпочивальник побив адміністратора турбази.

    Наверх