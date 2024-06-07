У Німеччині декілька днів шукають зниклу 9-річну дівчинку з Дніпропетровщини

У Німеччині, землі Саксонія, шукають 9-річну Валерію, яка зникла 3 червня та досі не була знайдена.

Про трагічний випадок повідомляє Bild та поліція Саксонії.

Відомо, що останній раз дівчинку бачили близько 06:50 ранку 3 червня. Тоді вона повинна була відправитися до школи автобусом. Однак у навчальному закладі не з’явилася. Про зникнення Валерії ніхто й не міг подумати, тому матір помітила це тільки о другій половині того ж дня. Місцева поліція отримала повідомлення про те, що дівчинка не повернулась додому, близько 18:30.

За інформацією від поліції, записи з відеокамер та опитування водіїв шкільного транспорту підтвердили, що Валерія навіть не сідала в автобус, яким повинна була поїхати до школи.

5 червня поліція Саксонії доповіла, що в середу 4 червня дитину інтенсивно шукали в районі міста Дебельн та річки Фрайбергер Мульде. Собаки-рятувальники прочісували покинуті будівлі, лісові масиви, поля та луки в районі берегів річки Мульде та на сході міста. Однак пошуки не привели правоохоронців до результату.

Поліція не виключає, що дівчинка могла виїхати за межи Німеччини або стати жертвою злочину.

Друг родини дівчинки розповів Радіо Свобода, що вони родом з Дніпропетровщини, переїхали до Німеччини 2022 року.

Нагадаємо, взимку ми писали, що 11-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою. Її вбивцю затримали згодом.

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