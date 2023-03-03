У Нікопольському районі в будинку вибухнула граната: один чоловік загинув, інший – у важкому стані

1 березня у приватному будинку у Нікопольському районі пролунав вибух.

Як з’ясувалося, там вибухнула ручна осколкова граната РГД-5. На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків 28 та 59 років зі значними тілесними ушкодженнями. Їх госпіталізували до міської лікарні. Згодом один із чоловіків помер, інший перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє Нікопольське районне управління поліції.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили фрагменти, за попередньою інформацією, від гранати РГД-5.

За фактом вибуху у приватному домоволодінні поліція Нікополя відкрила два кримінальні провадження: за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліції.

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