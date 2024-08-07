У Нікопольському районі двоє поранених через обстріли 7 серпня

Нікопольський район обстрілювався росіянами майже весь день.

Внаслідок обстрілу Нікопольщини військами РФ поранені чоловіки 37 і 66 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно, повідомив керівник ОВА Лисак. Агресор спрямував на район артилерію та дрони-камікадзе. А саме – на Нікополь, Покровську і Мирівську громади.

Пошкоджені багатоповерхівка й два приватні будинки, гаражі, господарські споруди. Понівечені інфраструктура, комунальне підприємство. Зачепило авто і лінії електропередач.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл Червоногригорівської громади побиті 12 сонячних панелей та приватна оселя.

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