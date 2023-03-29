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  • У Нікопольському районі чоловік напоровся на ніж під час виконання господарських робіт

У Нікопольському районі чоловік напоровся на ніж під час виконання господарських робіт

Сьогодні 06:45
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У селі Лошкарівка Нікопольського району чоловік отримав ножове поранення під час господарської роботи з худобою.

Новости Днепра про У Нікопольському районі чоловік напоровся на ніж під час виконання господарських робіт

Про це повідомляє медик Нікопольської станції швидкої допомоги Марина Авдієнко.

Дізнавшись про нещасний випадок, медики “швидкої” відразу виїхали на місце. Приїхавши лікарі з’ясували, що чоловік отримав колоту рану черевної стінки. Також під питанням був діагноз “травма органів черевної порожнини”, тому постраждалий потребував негайної госпіталізації. Надавши на місці екстрену допомогу, медичні співробітники максимально швидко доставили чоловіка до лікарні.

На щастя, вже на ранок наступного дня стан постраждалого був стабільним.

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Новости Днепра про У Нікопольському районі чоловік напоровся на ніж під час виконання господарських робітУкраїнська Новости Днепра про У Нікопольському районі чоловік напоровся на ніж під час виконання господарських робітРусский

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