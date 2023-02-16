У Нікопольській лазні знайшли мертву жінку

Про це повідомляє Нікопольське районне управління поліції.
Правоохоронці встановлюють особу жінки, чиє тіло було виявлено у лазні 14 лютого. При собі вона мала лише гаманець, ключ та крем для рук.
Правоохоронці встановлюють особу жінки, чиє тіло було виявлено у лазні 14 лютого. При собі вона мала лише гаманець, ключ та крем для рук.
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