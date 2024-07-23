У Нікополі врятували косулю, яка 5 годин провела у каналізаційному відстійнику, глибиною 8 метрів

У Нікополі врятували дику косулю, яка забрела в каналізаційний відстійник.

Налякана обстрілами косуля забрела в каналізаційний відстійник, але самотужки звідти вибратися не зуміла. Про це розповіла нікопольська волонтерка Олена Омельченко-Вошун.

Рятувальники Нікополя не змогли прибути на виклик, бо працювали на ліквідації наслідків ворожої атаки. Дику тварину у біді не залишили волонтери та працівники очисної споруди. Втім, налякана косуля не давалася себе рятувати. Порятунок звіра тривав 4 години.

Вже геть знесилену тваринку вдалося зачепити петлею та з допомогою небайдужих людей витягти зі смертельної пастки.

Кожен такий порятунок здається, що гірше не буває. Але буває. Косуля 5 годин провела у каналізаційному відстійнику, глибиною 7-8 метрів… 4 години порятунку… Ні залізти туди, ні підплисти. Косулька дикувата, до рук не підходить. Тільки бачить петлю в моїх руках – пливе подалі, де не достати петлею. Вже геть знесилену все ж зачепила її петлею і ледве витягла з Вітею нашим, бо одна б не справилась – геть сил вже не було. Дякую, господи, що все закінчилось добре. До ДСНС претензій не маю. Так сильно обстрілювали, що їх допомога точно була більш потрібна людям. А ще безмежна вдячність дівчата – працівникам очисних споруд, що допомагали і не покинули нас з Косулькою один на один з бідою, – розповіла Олена.

Як рятували косулю можна побачити на відео.

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