У Нікополі внаслідок обстрілу постраждали троє працівників промпідприємства

Росіяни обстріляли місто на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У суботу, 6 травня, росіяни випустити по Нікополю близько 40 снарядів. Стріляли із Градів та важкої артилерії. На жаль, під час обстрілу поранення отримало троє працівників одного із промислових підприємств.

Це чоловіки 48, 50 та 58 років.

Наразі в місті триває загроза артобстрілу. Наслідки атаки уточнюються. Зауважимо, що Дніпропетровщину за цю добу атакують не вперше. Раніше від обстрілів постраждала Марганецька громада, а над Дніпром та Синельниківським районом збили чотири дрони-камікадзе. Ще два БПЛА ліквідували зранку.

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