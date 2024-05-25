У Нікополі троє людей постраждали через ворожі атаки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ще одного чоловіка, 66 років, окупанти поранили у Нікополі. У нього осколкові ураження. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом у місті за сьогодні – троє постраждалих.
Окупанти сьогодні обстрілювали місто артилерією і дронами-камікадзе.
Внаслідок обстрілу зайнявся магазин.
Понівечені дві адмінбудівлі й стільки ж приватних осель, майстерня з ремонту взуття, склад, комунальне підприємство.
Понівечена вантажівка та 2 легковики. По Мирівській громаді окупанти гатили з безпілотників.
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