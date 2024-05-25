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У Нікополі троє людей постраждали через ворожі атаки

Сьогодні 18:59
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Ворог сьогодні знову обстрілював Нікополь.

Новости Днепра про У Нікополі троє людей постраждали через ворожі атаки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще одного чоловіка, 66 років, окупанти поранили у Нікополі. У нього осколкові ураження. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом у місті за сьогодні – троє постраждалих.

Окупанти сьогодні обстрілювали місто артилерією і дронами-камікадзе.

Внаслідок обстрілу зайнявся магазин. 

Понівечені дві адмінбудівлі й стільки ж приватних осель, майстерня з ремонту взуття, склад, комунальне підприємство.

Понівечена вантажівка та 2 легковики. По Мирівській громаді окупанти гатили з безпілотників.

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Новости Днепра про У Нікополі троє людей постраждали через ворожі атакиУкраїнська

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