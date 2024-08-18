Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та зламало крило

Сьогодні 15:09
просмотров

У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та серйозно травмувало крило.

Новости Днепра про У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та зламало крило

Про це повідомляє зооволонтер Анастасія Князєва у Facebook.

Птах влетів на швидкості в авто, хлопці з сто дістали його з мотора, поламане крило завтра їдемо в клініку. Підкажіть, будь ласка, що це за птиця, яструб чи сокіл? Чим його зараз можна нагодувати? Мишей, цвіркунів і тарганів зараз у ніч не знайду, — йдеться у дописі Анастасії.

У коментарях дівчині порадили на перший час зробити для хижака спеціальний раціон, який складається зі звичайних яєць та нежирної яловичини.

У місті працює центр захисту тварин. Зараз через велику кількість безхатніх тварин у центрі майже немає вільних місць.

Пернатими та чотирилапими у місті також опікуються волонтери та зоозахисники.

Читайте також:

Новости Днепра про У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та зламало крилоУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    У Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху

    У Дніпрі 1,5-річний малюк випав з вікна.

    Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині: поранено рятувальника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:49
    Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині: поранено рятувальника

    Внаслідок ворожого удару по підстанції на Дніпропетровщині постраждав працівник ДСНС.

    На Дніпропетровщині вночі горіла багатоповерхівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:30
    На Дніпропетровщині вночі горіла багатоповерхівка

    Сьогодні вночі у місті Кривий Ріг сталася пожежа.

    У Дніпрі вночі знову горіла автівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:32
    У Дніпрі вночі знову горіла автівка

    Вогонь знищив передню частину автівки.

    Наверх