У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та зламало крило

Про це повідомляє зооволонтер Анастасія Князєва у Facebook.
Птах влетів на швидкості в авто, хлопці з сто дістали його з мотора, поламане крило завтра їдемо в клініку. Підкажіть, будь ласка, що це за птиця, яструб чи сокіл? Чим його зараз можна нагодувати? Мишей, цвіркунів і тарганів зараз у ніч не знайду, — йдеться у дописі Анастасії.
У коментарях дівчині порадили на перший час зробити для хижака спеціальний раціон, який складається зі звичайних яєць та нежирної яловичини.
У місті працює центр захисту тварин. Зараз через велику кількість безхатніх тварин у центрі майже немає вільних місць.
Пернатими та чотирилапими у місті також опікуються волонтери та зоозахисники.
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