У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок

У Нікополі під час ворожого артобстрілу, 17 червня, постраждали двоє жінок. Про це повідомляє керівник ОВА Сергій Лисак
Постраждалим 44 та 86 років. Обидві в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 3 приватні будинки й 2 господарські споруди.
Читайте також:
Автор:
У Криворізькому районі медики приймали позалікарняні пологи.
На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який працював на російську ФСБ.
У Павлоградському районі помітили вихор.
Сьогодні, 14 червня, внаслідок атаки на Нікопольський район постраждала дівчина.