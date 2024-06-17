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У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок

Сьогодні 17:32
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Знову постраждалі через артобстріл у Нікополі.

Новости Днепра про У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок

У Нікополі під час ворожого артобстрілу, 17 червня, постраждали двоє жінок. Про це повідомляє керівник ОВА Сергій Лисак

Постраждалим 44 та 86 років. Обидві в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 3 приватні будинки й 2 господарські споруди.

Новости Днепра про У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок

Новости Днепра про У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок

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Новости Днепра про У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінокУкраїнська

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