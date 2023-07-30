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  • У Нікополі на борді з інформацією про УПЦ МП помітили літеру “Z” – символ російської агресії

У Нікополі на борді з інформацією про УПЦ МП помітили літеру “Z” – символ російської агресії

Сьогодні 14:21
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У Нікополі Дніпропетровської області помітили літеру «Z» - символ російської агресії - на одному із бордів.

Новости Днепра про У Нікополі на борді з інформацією про УПЦ МП помітили літеру

Ворожий символ помітили біля колишнього ЛДЦ на Лапинці 28 липня. Він був намальований білою фарбою. 

Про це пише Nikopolnews.

Літеру, яку російські терористи використовують для позначення своєї техніки, розмістили біля та на борді з інформацією про УПЦ МП, яка знаходиться поруч. 

Новости Днепра про У Нікополі на борді з інформацією про УПЦ МП помітили літеру

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