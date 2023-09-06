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У Нікополі мобільні укриття використовують як туалети

Сьогодні 09:32
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Нікополь кожного дня перебуває під ворожими обстрілами.

Новости Днепра про У Нікополі мобільні укриття використовують як туалети

Щоб місцеві могли заховатися під час раптових атак, у місті було встановлено 11 мобільних бетонних укриттів.

Але, на жаль, не всі використовують укриття за призначенням. Є ті, хто вбачає в них громадську вбиральню.

Про це повідомили у Нікопольській міській раді.

Комунальники прибирають в укриттях, щоб під час повітряних тривог нікопольці могли перечекати реальну загрозу в безпеці. Проте не всі гідним чином оцінюють таку можливість захисту свого життя та здоров’я. Несвідомі громадяни почали використовувати укриття як громадську вбиральню, – йдеться у повідомленні.

Влада не може поставити біля кожного укриття патрульну машину чи охоронця, тому закликає місцевих у разі виявлення порушника, фіксувати його на відео чи фото та передавати інформацію на гарячу лінію міської ради на Viber або Telegram – (068) 495 25 84. 

Отримані фото- або відеоматеріали будуть передані до правоохоронних органів та опубліковані в соцмережах, щоб всі бачили цих «культурних людей», – зазначили у Нікопольській міській раді.

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