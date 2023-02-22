У Нікополі мародер обкрадав розбиті через обстріли будинки

У Нікополі затримали мародера.

У Нікополі піймали мародера, який забирався в пошкоджені обстрілами будинки.

Як з’ясували поліцейські, 27-річний місцевий мешканець проникав в приватні будинки в Нікополі, які постраждали від обстрілів. Вікна були закриті дерев’яними листами, тому крадієві було досить легко пробратися до чужих помешкань.

Чоловіка затримали 14 лютого, коли він вкрав дві пральні машини. Втім, пізніше з’ясувалося, це вже не перший випадок. Поліцейські довели причетність до ще 6 фактів крадіжок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Нікополі продають видану місцевим БФ гуманітарку.

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