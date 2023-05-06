У Нікополі кількість поранених збільшилася до п’яти

У Нікополі, що на Дніпропетровщині збільшилася кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу.

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

У суботу, 6 травня, Нікополь страждав від обстрілів. За даними міської ради, п’ятеро нікопольців отримали поранення. Четверо з них працівники промислового підприємства. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

На зараз відомо про пошкодження 14 приватних житлових будинків, 13 господарчих споруд, 1 нежитлової будівлі, промислового підприємства. Інформація уточнюється. Крім цього, пошкоджено газогони, але комунальники вже працюють над відновленням комунікацій.

Нагадаємо, зранку Нікополь обстріляли із Градів, а в Дніпрі та Кривому Розі збили безпілотники.

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