У Нікополі кількість поранених збільшилася до п’яти

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.
У суботу, 6 травня, Нікополь страждав від обстрілів. За даними міської ради, п’ятеро нікопольців отримали поранення. Четверо з них працівники промислового підприємства. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, зранку Нікополь обстріляли із Градів, а в Дніпрі та Кривому Розі збили безпілотники.
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