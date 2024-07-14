У Нікополі двоє людей постраждали через артобстріл

Сьогодні війська рф знову обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через артобстріл у Нікополі постраждали двоє людей. 69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати, — йдеться у дописі голови ОВА.

Також внаслідок атаки осколкові поранення отримав 70-річний чоловік. Його стан оцінюється як середній.

Понівечені житлові будинки та паркани, пошкоджені лінії електропередач.

Сьогодні ми писали про те, що вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район.

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