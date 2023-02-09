У Нікополі чоловіка діставали з 4-метрового колодязя: що відомо

Рятувальники міста виїхали за викликом.
На місці побачили, що у занедбаний і незакритий колодязь впав чоловік. Він знаходився на глибині 4-х метрів.
За допомогою драбини рятувальники підняли потерпілого на поверхню та передали медичним працівникам.
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