У Нікополі чоловіка діставали з 4-метрового колодязя: що відомо

Сьогодні вдень на 101 надійшло повідомлення, що на проспекті Трубників міста Нікополь чоловік впав у каналізаційний колодязь.

Рятувальники міста виїхали за викликом.

На місці побачили, що у занедбаний і незакритий колодязь впав чоловік. Він знаходився на глибині 4-х метрів.

За допомогою драбини рятувальники підняли потерпілого на поверхню та передали медичним працівникам.

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