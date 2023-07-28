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У Нікополі чоловік штовхнув дружину через ревнощі: вона померла

Сьогодні 17:36
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Жахливий інцидент стався у Нікополі 27 липня близько другої години ночі.

Новости Днепра про У Нікополі чоловік штовхнув дружину через ревнощі: вона померла

Як повідомили у поліції, на лінію “102” зателефонували місцеві мешканці. Вони розповіли, що між подружжям, яке мешкає по сусідству, виникла сварка, під час якої чоловік, ймовірно, вбив жінку.

На місце події виїхали правоохоронці. Вони з’ясували, що між 51-річним чоловіком та 47-річною жінкою виникла сварка через ревнощі. Підозрюваний штовхнув дружину, після чого вона впала та вдарилася головою. Від отриманих травм вона померла.

Поліцейські затримали зловмисника та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

28 липня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік ледь не вбив свого друга через ревнощі.

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