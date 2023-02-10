У Нікополі чоловік побив знайомого битою та поранив кухонним ножем у живіт

У лікарню Нікополя доставили 34-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями та ножовим пораненням у живіт.

Як з’ясували правоохоронці, злочин стався 8 лютого близько 16:00 в одній із квартир міста.

До потерпілого в гості прийшов 50-річний знайомий. Між чоловіками виникла сварка, під час якої гість завдав господареві кілька ударів дерев’яною битою, а потім поранив його кухонним ножем у живіт.

Пізніше правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Самарському районі знайшли закривавлене тіло чоловіка.

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