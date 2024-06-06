У Нікополі через обстріл постраждали ще троє людей

Окупанти атакували Нікополь дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 49 і 47 років. Також — 85-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Через атаку є і пошкодження будинків, теплиць, сонячних панель, лінії електропередач і екскаватор. Ще один екскаватор знищено. Інші наслідки обстрілу ще уточнюються.
Нагадаємо, вранці 6 червня ворог вдарив по райцентру Нікополя. Там ворожий безпілотник поцілив у пассажирський автобус. Внаслідок влучання автобус зайнявся, згодом пожежу оперативно загасили. Повідомляється, що всередині знаходились люди – чоловіки 52, 65 і 75 років, а також 38-річна жінка. Всі отримали осколкові поранення, їх стан задовільний, тому лікуватимуться вдома.
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