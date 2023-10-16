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  • У Нікополі батько ґвалтував маленьких доньок та сина, а мама не реагувала: що зараз з дітьми

У Нікополі батько ґвалтував маленьких доньок та сина, а мама не реагувала: що зараз з дітьми

Сьогодні 12:56
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На Дніпропетровщині судитимуть батька, який ґвалтував своїх неповнолітніх доньок та сина.

Новости Днепра про У Нікополі батько ґвалтував маленьких доньок та сина, а мама не реагувала: що зараз з дітьми

У прокуратурі повідомили про завершення розслідування справи про батька, який вчиняв сексуальне насилля над своїми дітьми. Справу передали до суду, де чоловіку оберуть відповідне покарання. 

У вересні Нікополь сколихнулася моторошна новина. Місцевий мешканець систематично ґвалтував своїх малолітніх дітей поки дружини не було вдома. Двом дівчаткам та хлопчику тоді було 8, 9 та 11 років. Постраждалі скаржилися на батька своїй мамі, але та не реагувала на це. 

Згодом маму позбавити батьківських прав, бо та не виконувала свої обов’язки. Малих вилучили із сім’ї та передали на виховання у прийомну родину. Тоді діти наважилися розповісти моторошні подробиці про свого батька, який неодноразово їх ґвалтував. 

Опікуни звернулися до поліції, після чого правоохоронці затримали батька-ґвалтівника та взяли чоловіка під варту. 

Наразі діти живуть разом з новими батьками-опікунами. Їхнього тата судитимуть за двома статтями про зґвалтування. Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Нікополі батько ґвалтував маленьких доньок та сина, а мама не реагувала: що зараз з дітьмиУкраїнська

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